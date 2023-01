BARLETTA – È la vigilia di Francavilla-Barletta e in casa biancorossa si guarda una partita per volta, a partire dalla trasferta di domenica in Basilicata. I punti di distanza dalla Cavese restano due, i campani sono impegnati in casa nel testacoda con la Puteolana e la squadra di Farina deve superare le scorie dello scontro diretto. Tra gli altri, in particolare Andrea Petta (foto Massimo Corcella), che sui suoi piedi ha avuto la chance della vittoria ma ad incidere è stato il miracolo del portiere blufoncé Colombo.

Francavilla da non sottovalutare per il difensore siciliano, che guarda con concentrazione e serenità all’impegno del Fittipaldi. Terreno di gioco che può mettere in difficoltà le big del campionato. A Barletta, nel frattempo, è arrivato anche il 2003 Claudio Cristallo, ex di turno con i lucani.

Saranno 100 i tifosi biancorossi a Francavilla, sold-out in 10 minuti il settore ospiti del Fittipaldi. La prima di 14 finali per il Barletta.

