Barletta promosso in D, De Gol: “È cominciato tutto il 18 luglio”

Il traguardo conseguito dal Barletta è il frutto di un lavoro iniziato mesi fa. Matteo De Gol, tra i protagonisti della promozione, ricorda l’inizio del progetto: “Siamo partiti il 18 luglio, che è molto presto per una squadra di Eccellenza, ma già sapevamo qual era il nostro obiettivo. Eravamo consapevoli che avremmo dovuto lavorare tanto per raggiungerlo, e lo abbiamo fatto con determinazione”.

Non sono mancati i momenti difficili, ma il gruppo ha sempre saputo reagire: “Abbiamo lottato, siamo rimasti uniti anche quando le cose non andavano come speravamo. Credo che questa vittoria sia meritata proprio perché nasce dalla forza di volontà e dall’impegno quotidiano di tutti noi”.

Il segreto del successo: umiltà e lavoro

Nel corso della stagione, il Barletta è stato spesso definito una “corazzata” per la sua superiorità in campo, ma i protagonisti del successo sottolineano come dietro ai risultati ci sia sempre stato un atteggiamento umile e determinato. “Anche nelle grandi squadre bisogna essere umili e tenere i piedi per terra – ha aggiunto De Gol -. È stato il vero segreto di questa squadra: crederci sempre, ma senza mai perdere di vista l’obiettivo e il valore del lavoro quotidiano”.

L’unità del gruppo è stata evidente fin dal ritiro: “Già allora si vedeva che eravamo compatti, che c’era un legame forte tra tutti noi. E ora, eccoci qui con la coppa! È il coronamento di un percorso straordinario”.

Lo sguardo al futuro

Nonostante la festa, la squadra non ha intenzione di fermarsi: “Festeggiamo questo traguardo, ma nelle prossime partite daremo ancora di più. Continueremo a onorare il campionato fino alla fine, perché questa squadra ha ancora molto da dimostrare”.

Il Barletta guarda già avanti, con la stessa mentalità che lo ha portato fino a qui: “Nella vita bisogna sempre essere convinti di ciò che si fa, restando umili e lavorando ogni giorno con impegno. Questa è stata la nostra filosofia e continuerà a esserlo anche in futuro”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author