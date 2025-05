Barletta, polveri “sospette” nella zona industriale: si attendono analisi campionamenti

E’ ancora un mistero da risolvere quello delle polveri giallo-arancioni che sono comparse nella zona industriale di Barletta. I residenti di Via Trani e Via della Misericordia hanno visto la sostanza depositarsi su balconi e automobili nel mese di gennaio. L’Arpa Puglia ha raccolto diversi campioni dalle abitazioni e nelle aziende Timac e Buzzi, necessari per elaborare una relazione da trasmettere alla Procura di Trani che indaga sul caso. La consigliera regionale Grazia Di Bari, dopo le audizioni sul caso nella Commissione Ambiente della Regione, ha auspicato una diffusione dei dati per comprendere natura e provenienza delle polveri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author