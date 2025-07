Barletta, polveri giallo-arancioni: per Asl “nessun rischio”

Dopo mesi di preoccupazioni per le polveri giallo-arancioni comparse nella zona industriale di Barletta, la Asl Bt esclude rischi per la salute pubblica sulla base dei dati Arpa. Ma la Procura di Trani prosegue le indagini per chiarirne l’origine.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author