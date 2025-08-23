23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Barletta, Pizzulli: “Voglio subito mentalità vincente”

Antonio Gargano 23 Agosto 2025
centered image

Prima vigilia prepartita della stagione per il Barletta, che domenica alle 20:30 ospiterà il Ferrandina per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Massimo Pizzulli presenta il match e traccia il bilancio del pre-campionato biancorosso.

Di Jeva salterà il match di Coppa e le prime due di campionato dopo la squalifica nel triangolare di Molfetta.

La Coppa servirà a forgiare la mentalità della squadra in vista del campionato e può fornire le prime indicazioni sullo scacchiere titolare in match ufficiali.

Dal mercato si attende ancora un centrale difensivo, ma lo sguardo va anche a centrocampo. Intanto arrivano Figliola tra i pali e il terzino sinistro brasiliano Iovieno.

About Author

Antonio Gargano

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ferrandina, Summa: “Barletta forte. Capiremo a che punto siamo”

23 Agosto 2025 Roberto Chito

Team Altamura, biennale per Alessio Curcio

23 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Gravina, Gnago e Molina piegano il Canosa

23 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Casarano, Di Bari verso il Trapani: “I tifosi la nostra arma in più”

23 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ferrandina, Summa: “Barletta forte. Capiremo a che punto siamo”

23 Agosto 2025 Roberto Chito

Team Altamura, biennale per Alessio Curcio

23 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Giochi Mediterraneo, Iaia (FdI): “M5S inventa critiche sterili”

23 Agosto 2025 Dante Sebastio