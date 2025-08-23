Barletta, Pizzulli: “Voglio subito mentalità vincente”

Prima vigilia prepartita della stagione per il Barletta, che domenica alle 20:30 ospiterà il Ferrandina per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Massimo Pizzulli presenta il match e traccia il bilancio del pre-campionato biancorosso.
Di Jeva salterà il match di Coppa e le prime due di campionato dopo la squalifica nel triangolare di Molfetta.
La Coppa servirà a forgiare la mentalità della squadra in vista del campionato e può fornire le prime indicazioni sullo scacchiere titolare in match ufficiali.
Dal mercato si attende ancora un centrale difensivo, ma lo sguardo va anche a centrocampo. Intanto arrivano Figliola tra i pali e il terzino sinistro brasiliano Iovieno.
