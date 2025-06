Barletta, Pizzulli sempre più vicino

BARLETTA – Massimo Pizzulli si avvicina alla panchina del Barletta. Dopo il sorpasso ai danni di Nicola Ragno nella corsa a due per la guida tecnica biancorossa, l’allenatore bitontino potrebbe essere annunciato già nel corso della settimana. Gli ultimi sviluppi avrebbero portato a dei passi in avanti nelle interlocuzioni con il mister, pronto a lasciare il Martina dopo due finali playoff nel girone H di Serie D.

Il tassello che porta il nome di Pizzulli rappresenterebbe il primo passo verso la stagione 25/26, in attesa di entrare nel vivo del calciomercato dopo la fase di sottoscrizione dei contratti preliminari che, da normativa della Lega Dilettanti, sarà aperta fino al 25 giugno. La scelta del nuovo tecnico, in ogni caso, permetterà di indirizzare le scelte di calciomercato in base al modulo, con Pizzulli che predilige in primis la difesa a quattro.

Attesa per l’annuncio ufficiale, per poi spostarsi sulla questione organico: Fernandes resta la prima scelta tra i pali, a centrocampo si lavora per De Rose e Guadalupi, davanti è duello con il Fasano per Loiodice e Da Silva. Nessun elemento potrà comunque essere ufficializzato nel mese di giugno, aprendo così ad una fase di trattative che si allungherà inevitabilmente fino a fine mese. La dirigenza del Barletta si prepara ad annunciare il nuovo tecnico, con Pizzulli a caccia del primo successo nel girone H di Serie D dopo tre qualificazioni ai playoff, compresa la semifinale del 2019 alla guida del Bitonto. L’estate biancorossa è appena agli inizi.

