Barletta, Pizzulli: “Ora dobbiamo alzare l’asticella”

Il Barletta si candida tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie D. Nella giornata di oggi, i biancorossi hanno hanno affrontato la Juniores in un test terminato con il punteggio di 9-1 per la prima squadra. Una sfida commentata così dal tecnico Massimo Pizzulli ai microfoni di Antenna Sud: “Nel primo tempo abbiamo creato una mole di gioco incredibile, siamo stati molto pericolosi. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, sono contento e le sensazioni sono molto positive. Ora andremo più sullo specifico, arriverà Da Silva e lavoreremo sui reparti. Spero che possa arrivare presto il centrale, dietro siamo in emergenza. Siamo in trattativa con due o tre giocatori, spero che domani o lunedì possa arrivare il centrale e magari anche l’attaccante. Ogni allenamento ci fornisce tante informazioni sui giocatori, ci sono stati tanti ragazzi in prova e diversi giovani che hanno dimostrato buone basi. Sono soddisfatto dei 2007. Ora dobbiamo alzare l’asticella, non dovrà essere un campionato di transizione. Ci auguriamo di tornare dal ritiro con tante certezze”.

