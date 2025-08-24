24 Agosto 2025

Barletta, Pizzulli: “Dovevamo attaccare meglio l’area di rigore”

Lorenzo Ruggieri 24 Agosto 2025
centered image

Termina al turno preliminare l’avventura in Coppa Italia Serie D del Barletta, eliminato ai rigori dal Ferrandina. Un risultato commentato così dal tecnico dei pugliesi Massimo Pizzulli: “Sapevamo di affrontare una squadra che avrebbe giocato con 5 giocatori dietro e che avrebbe cercato di fermare le nostre folate. Dovevamo e potevamo fare di più. Abbiamo dominato il gioco, loro hanno avuto delle ripartenze. Sapevamo che sarebbero stati veloci in contropiede. Nel gol bastava buttare la palla in fallo laterale. Non abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo sfondato varie volte lateralmente. Non abbiamo attaccato l’area di rigore in modo completo, mi aspettavo di più in questa situazione e ci lavoreremo. I ragazzi ci tenevano, abbiamo dimostrato di avere un’identità ma dobbiamo crescere negli ultimi 30 metri e dobbiamo essere più incisivi. Cercheremo di sfruttare queste due settimane per recuperare chi è in ritardo di condizione. Abbiamo concesso poco, abbiamo regalato un gol ma abbiamo reagito”.

centered image

