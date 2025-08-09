Barletta, Paternicum battuto 3-0 in amichevole

Secondo test in quel di Moliterno per il Barletta, dove la squadra di Massimo Pizzulli sta svolgendo il ritiro precampionato. Nel pomeriggio di oggi, 9 agosto, i biancorossi hanno affrontato il Paternicum, militante nel campionato di Eccellenza lucana. Davanti ad una buona cornice di pubblico biancorosso presente allo stadio ‘Onofrio Venezia’ di Moliterno, i pugliesi hanno superato 3-0 i rivali. Ad aprire le marcature ci ha pensato Fantacci al 17′, con il vantaggio bissato al 43′ da Manetta. Al 61′, invece, ci ha pensato Belladonna a realizzare il tris definitivo con cui il Barletta ha chiuso l’incontro amichevole.

