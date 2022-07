Dopo aver vinto praticamente tutto nell’ultima stagione disputata in Eccellenza, il Barletta è al lavoro per costruire la squadra che giocherà il prossimo campionato di Serie D. Mister Farina è stato ovviamente confermato dalla dirigenza, e nell’ultima puntata di “Speciale Calciomercato” ci ha detto la sua in merito alla prossima imminente stagione.