9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Barletta, parcheggio ospedale Dimiccoli ad ASL BT per piastra oncoematologica

Antonio Gargano 9 Agosto 2025
centered image

BARLETTA – Il parcheggio esterno dell’ospedale Dimiccoli di Barletta passerà sotto la gestione dell’ASL della sesta provincia pugliese, che ne farà un’area posteggi custodita. L’opera rientra nel potenziamento del polo sanitario cittadino che si doterà anche della piastra oncoematologica, previo sviluppo dell’iter entro fine anno. Il sindaco Cosimo Cannito si ritiene soddisfatto dell’approvazione unanime in consiglio comunale. Un’iniziativa che permetterà anche di limitare l’ormai abituale bivacco serale nei pressi del Dimiccoli.

About Author

Antonio Gargano

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Rilevazioni incidenti stradali nella BAT, sindacati contro Cannito: «Non ci siamo mai opposti»

9 Agosto 2025 Antonio Gargano

Cittadinanza onoraria di Barletta a Francesca Albanese, proposta bocciata

9 Agosto 2025 Antonio Gargano

Matera: dall’opposizione apertura al dialogo e proposte sulle linee programmatiche di Nicoletti

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Violazioni ambientali nelle cave di marmo: tre aziende sequestrate tra Trani e Bisceglie

9 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo

Caso Almasri, è scontro tra Governo, opposizioni e magistratura

8 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Mauro De Giulio, il figlio a un anno dalla morte: “istituzioni assenti”

8 Agosto 2025 Maria Fiorella

potrebbe interessarti anche

Basket A2/M, Valtur Brindisi: risoluzione con Niccolò De Vico

9 Agosto 2025 Redazione

Ritrovato Antonio Sisto, era arrivato fino alla Francia

9 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Bari, contro l’inquinamento distribuiti posacenere in spiaggia

9 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Rilevazioni incidenti stradali nella BAT, sindacati contro Cannito: «Non ci siamo mai opposti»

9 Agosto 2025 Antonio Gargano