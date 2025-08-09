Barletta, parcheggio ospedale Dimiccoli ad ASL BT per piastra oncoematologica

BARLETTA – Il parcheggio esterno dell’ospedale Dimiccoli di Barletta passerà sotto la gestione dell’ASL della sesta provincia pugliese, che ne farà un’area posteggi custodita. L’opera rientra nel potenziamento del polo sanitario cittadino che si doterà anche della piastra oncoematologica, previo sviluppo dell’iter entro fine anno. Il sindaco Cosimo Cannito si ritiene soddisfatto dell’approvazione unanime in consiglio comunale. Un’iniziativa che permetterà anche di limitare l’ormai abituale bivacco serale nei pressi del Dimiccoli.
