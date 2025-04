Barletta, ore di apprensione per la scomparsa del 26enne Francesco Diviesti

Sono ore di forte apprensione a Barletta per la scomparsa di Francesco Diviesti, 26 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri sera. A lanciare l’allarme sono stati i genitori del giovane, che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno presentato denuncia ai carabinieri. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha attivato il protocollo provinciale di ricerca.

Le operazioni per trovare l’uomo sono attualmente in corso e si concentrano sia nel centro urbano che nelle aree rurali circostanti. Gli inquirenti, al momento, stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti di Francesco, nella speranza di individuarne al più presto la posizione.

