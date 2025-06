Barletta, ora c’è l’ufficialità: Massimo Pizzulli nuovo allenatore

L’accordo non è mai stato in discussione e ora c’è anche l’annuncio ufficiale: Massimo Pizzulli è il nuovo allenatore del Barletta. Chiusa l’esperienza di Martina, il tecnico torna all’ombra di Eraclio dopo aver allenato la squadra biancorossa nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 in Eccellenza.

