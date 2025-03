Barletta, Opposizione contro Cannito: “Crisi risolta con il poltronificio”

BARLETTA – A un passo dalla crisi politica che avrebbe potuto sancire la chiusura anticipata della consiliatura, l’amministrazione comunale di Barletta si salva in calcio d’angolo.

Lo fa con la mossa del sindaco, Cosimo Cannito, in occasione del consiglio comunale nel quale è stato approvato il bilancio, di annunciare (e mettere in atto) l’azzeramento della Giunta.

Decisione che se da una parte serve ad accontentare alcune dei parti di maggioranza (tra i quali Forza Italia), dall’altra viene letta dai partiti di opposizione come la solita mossa per ridistribuire le poltrone di governo cittadino, come sottolinea il consigliere Carmine Doronzo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author