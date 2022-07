BARLETTA – Le polemiche non hanno bloccato gli oltre 40mila che sabato pomeriggio sono arrivati sulla litoranea di barletta per assistere alla prima delle due giornate pugliesi del Jova Beach party. Dal primo pomeriggio i fan hanno sfidato l’afa per scatenarsi nella lunga giornata fatta di musica, giochi ed esibizioni di vari artisti dal primo pomeriggio. Ad accompagnare Jovanotti sul mega palco sono arrivati anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e l’amico di sempre Gianni Morandi che in questi giorni è in vacanza in Salento. Poi, gran sorpresa con l’arrivo di Luca Medici, in arte Checco Zalone, che con Lorenzo Jovanotti e Giuliano Sangiorgi ha intonato un suo classicone