Barletta, nuove isole ecologiche per implementare lo smaltimento dei rifiuti

BARLETTA – Dieci isole ecologiche in città, collaudate e disponibili a breve per i residenti di Barletta e non solo. Barsa avvia dall’installazione di largo Primavera il nuovo servizio per la cittadinanza, che non sostituirà la raccolta porta a porta ma implementerà lo smaltimento dei rifiuti. Un sistema elettronico tramite QR Code permetterà l’accesso all’interno della struttura.

Il conferimento nelle isole ecologiche, al momento, sarà aperto a tutti e non soltanto ai residenti del quartiere.

L’installazione delle isole ecologiche avrà inevitabilmente un impatto sui quartieri. Barsa analizza la strategia logistica e ambientale che ha portato alla pianificazione del progetto.

