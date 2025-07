Barletta, novità nel settore giovanile: Curci direttore tecnico, Catalano allenerà la Juniores nazionale

Novità nei quadri tecnici del Barletta. Dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Daleno e Pizzulli in prima squadra la società biancorossa è prossima anche a rinnovare i quadri tecnici del settore giovanile. A dirigere la società ci sarà Vincenzo Bellino, che si è subito affidato a due uomini di grande esperienza. Il responsabile dell’area tecnica sarà Pino Curci, 56 anni, ex calciatore di serie C2 e già tecnico tra le altre delle formazioni giovanili del Barletta, del Bisceglie Under 17, dello Spinazzola e dell’Apulia Trani femminile.

Quasi fatta anche per l’allenatore della formazione Juniores nazionale, che sarà Lorenzo Catalano. 54 anni, docente del settore tecnico della Figc, allenatore in possesso di licenza Uefa A, proveniente dalla Primavera del Foggia. In carriera Catalano ha guidato le formazioni giovanili di Bari, Martina e Ostuni ed è stato tecnico delle prime squadre di Liberty Bari, Quartieri Uniti Bari, Altamura e Molfetta.

