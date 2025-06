Barletta, nel mirino c’è Luca Guadalupi: pronta l’offerta

Il Barletta comincia a scaldare i motori sul calciomercato. Il direttore sportivo Savino Daleno ha intavolato na serie di trattative che punta a chiudere nelle prime due settimane di giugno. L’ultima in ordine di tempo porta al talentuoso centrocampista della Sambenedettese Luca Guadalupi. L’ex Nardò è finito nel mirino di diversi top club della categoria ma l’ultima offerta dei biancorossi sembra essere la più vantaggiosa. In ogni caso nei prossimi giorni Guadalupi dovrà prima sedersi con la Samb per chiudere la stagione in corso e parlare di futuro e capire le intenzioni del club del Presidente Vittorio Massi. Il Barletta per ora è alla finestra ma ha già presentato un’offerta importante.

