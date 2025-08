Barletta, mortale sulla Ss16: si ribalta con l’auto e muore sul colpo

Ancora sangue sulle strade del nord Barese. Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Barletta, poco prima delle ore 3, lungo la Statale 16, nei pressi dello svincolo Boccadoro.

Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita improvvisamente di strada, ribaltandosi e terminando la sua corsa contro il guardrail. Alla guida del veicolo c’era un giovane, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118.

All’interno dell’auto viaggiavano anche altri ragazzi, tutti poco più che ventenni. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi: sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

