Vincenzo Moncelli, vice-allenatore Martina

Barletta, Moncelli: “Rimango dell’idea che ci sta stretto questo pareggio”

Giovanni Scialpi 7 Settembre 2025
Amaro in casa Barletta, con il vice allenatore Vincenzo Moncelli che ha commentato il pari contro la Virtus Francavilla.

“Peccato perché avevamo fatto un primo tempo importante. I ragazzi erano partiti forte come avevo chiesto io. Gli episodi cambiano le partite, come quello di Di Cillo. Ci sta poi soffrire con la Virtus Francavilla. Anche in 10 ho visto un buon Barletta. L’avevamo preparata così, cercando di avere superiorità numerica in campo. Poi è andata così. Battista sul gol sembrava oltre, ma non voglio sbilanciarmi.”

Uno sguardo già alla prossima sfida: “Contro la Fidelis Andria andremo feriti e arrabbiati perché rimango dell’idea che ci sta stretto questo pareggio.”

