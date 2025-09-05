Barletta, Moncelli: “Con la Virtus Francavilla per lanciare un segnale forte”

Il campionato del Barletta comincia da Francavilla Fontana. Domenica, infatti, i biancorossi esordiranno nel Girone H di Serie D alla ‘Nuovarredo Arena’ contro la Virtus. Una sfida che giunge ad una settimana dall’uscita di scena dalla Coppa Italia Serie D contro il Ferrandina. Occhi puntati, dunque, sulla reazione della squadra di Pizzulli. “Siamo pronti e motivati”, ha assicurato il vice allenatore dei biancorossi Vincenzo Moncelli nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: “La partita con il Ferrandina fa parte del percorso, non eravamo felici per il risultato ma ci è servita. Sarà un campionato duro, non potremo prendere nulla sottogamba. Domenica potremo rispondere presente”.

Virtus Francavilla: “Mentalmente questa partita si prepara da sola. Dovremo giocare con personalità e organizzazione. Sappiamo di affrontare una squadra che ha investito tanto, ci sono 5/6 squadre insieme a noi che vorranno fare un campionato importante. Con la Virtus Francavilla sarà un test provante, non sarà importantissimo perché siamo alla prima giornata ma vogliamo dare un segnale forte. Entrambe le squadre giocheranno a viso aperto e sarà sicuramente una gara migliore rispetto a quella con il Ferrandina.”.

La condizione dei nuovi: “Piano piano i nuovi si stanno inserendo. Abbiamo un gruppo importante, dove tutti sono utili e nessuno è indispensabile. I ragazzi stanno dimostrando di essere maturi, anche dopo il Ferrandina hanno pedalato e anche i nuovi si aggregheranno con la mentalità giusta”.

Tifosi: “Conosco questa piazza, i tifosi ci daranno una grossa mano e si faranno sentire. Sarà la squadra, però, a trascinare i tifosi”.

Le pressioni: “Il Barletta parte sempre per vincere. Abbiamo questa pressione e siamo contenti di averla. Questo è il bello del calcio, se siamo qui è perché sapevamo che avremmo avuto queste responsabilità”.

Modulo: “I moduli sono numeri. Il mister dice sempre che dovremo essere una squadra camaleontica e occupare bene gli spazi”.

