Barletta, mirino su Emilio Volpicelli e Pasquale Maiorino

Il Barletta è pronto a scatenarsi sul mercato. In attesa di annunciare Massimo Pizzulli in panchina, il direttore sportivo Savino Daleno è pronto ad annunciare i primi colpi di mercato. E in diversi casi si tratta di calciatori di categoria superiore. Secondo quanto appreso da Antenna Sud i biancorossi hanno messo nel mirino due calciatori del Picerno: i fantasisti Emilio Volpicelli e Pasquale Maiorino, due calciatori dal talento straordinario. Daleno vorrebbe chiuderne almeno uno dei due. Le offerte sono già pronte e si attende di capire la volontà dei calciatori e del Picerno. Nelle ultime ore era stato fatto un sondaggio anche per il difensore Marco Manetta che, tuttavia, avrebbe fatto sapere di non essere disposto a scendere di categoria.

