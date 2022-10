BARLETTA – Una nota del Comune di Barletta per chiedere pazienza ai tifosi. Si apre così il weekend del Barletta Calcio, a fronte del tutto esaurito che si registra per il match di domenica contro il Martina. La sfida del Puttilli, in programma alle 16, vedrà ancora una volta il sold-out per i tifosi biancorossi, alcuni dei quali, rimasti senza biglietto, hanno provato anche ad acquistare i tagliandi online per la Curva Sud, riservati invece ai tifosi ospiti.

Con il comunicato, poi riportato anche dal Barletta, il sindaco Cosimo Cannito si è impegnato a prendere provvedimenti immediati sulla questione capienza: la gradinata resta chiusa per l’assenza dei rilevatori antifumo e soprattutto per quella dei tornelli elettronici, obbligatori per gli impianti con capienza omologata superiore a 7500 posti, cifra superata in caso di apertura dei Distinti. Esclusi i 1800 abbonati, i ticket destinati ai tifosi barlettani sono poco meno di 2000, per una richiesta che ha lasciato sprovviste di biglietto centinaia di persone già da mercoledì mattina.

La capolista del girone H di Serie D, nel frattempo, mette nel mirino il calcio giocato, sapendo di poter contare ancora una volta su un Puttilli affamato. Carlo Vicedomini ha introdotto la sfida contro l’ex biancorosso Massimo Pizzulli.