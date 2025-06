Barletta, Manetta e Laringe ad un passo

BARLETTA – Marco Manetta ufficiale a breve, Fabio Laringe pronto a mettere piede sul rettangolo verde del Puttilli. Il Barletta si prepara ad entrare nel mese di luglio con due ufficializzazioni di peso per difesa e attacco. Tutto fatto per il difensore romano, che ha già rescisso il suo contratto con il Picerno e dovrà attendere le naturali tempistiche burocratiche per approdare tra i dilettanti dopo l’ultima stagione nei professionisti. Attesa anche per l’annuncio dell’ormai ex esterno dell’Acerrana: battuta definitivamente la concorrenza della Nocerina attraverso un’operazione della dirigenza barlettana risalente ormai ad una settimana fa.

Gli arrivi di Manetta e Laringe danno un’accelerata a poche ore dall’inizio ufficiale della sessione di calciomercato. Uno slancio a cui potrebbero far seguito gli sviluppi legati in particolare al reparto difensivo: gli occhi restano su Ligi e Suhs, con il difensore del Cerignola che potrebbe lasciare il Monterisi nelle prossime ore e il centrale del Siracusa che potrebbe restare in D dopo il successo nel girone I. A questi potrebbe aggiungersi il ritorno di Andrea Petta dopo la salvezza conquistata ad Acireale. A centrocampo si attende l’annuncio ufficiale di Cancelli, che andrebbe ad arricchire una mediana già formata da Piarulli e Guadalupi, mentre davanti, oltre a Laringe, si valuta l’operazione Opoola, mentre resta da sciogliere il nodo di una possibile permanenza di Strambelli. Il Barletta, però, non molla la presa su un altro attaccante oltre a Mateus Da Silva: dopo i contatti con Ciro Foggia, più vicino all’Heraclea, i biancorossi restano vigili sul mercato per arricchire le caselle dei centravanti. L’apertura della sessione estiva potrà dar modo di valutare più fronti in entrata.

Previsti nei prossimi giorni, invece, i primi passi verso la campagna abbonamenti per la stagione 25/26. Il Puttilli tornerà tra gli stadi protagonisti del girone H di Serie D dopo i dati fuori categoria nella scorsa stagione di Eccellenza.

