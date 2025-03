Barletta, Lorusso: “Soddisfatti a metà, vogliamo arrivare fino in fondo”

Al termine del pareggio per 1-1 contro lo Sciacca, Bartolo Lorusso, club manager del Barletta, ha espresso le sue considerazioni sulla prestazione della squadra durante 1503 Disfida in Campo in onda su Antenna Sud. “Sicuramente c’è un po’ di amaro in bocca. Avevamo la superiorità numerica, di fronte però avevamo una squadra messa bene in campo anche in 10. Sono soddisfatto a metà di questo risultato, ma va bene così”, ha dichiarato Lorusso, riconoscendo comunque il valore dell’avversario nonostante l’inferiorità numerica.

Lorusso ha poi parlato degli obiettivi del Barletta in Coppa Italia Dilettanti, ribadendo l’impegno della squadra: “La Coppa Italia Dilettanti è un obiettivo che vogliamo raggiungere, ci metteremo tutto quello che abbiamo“.

Sui dettagli della partita, Lorusso ha aggiunto: “Oggi si poteva fare qualcosina in più, soprattutto nel secondo tempo dove siamo entrati leggeri. Purtroppo è arrivato il pareggio, ma continuo ad elogiare la squadra per quello che ha fatto e sta facendo. Questa squadra va solo elogiata per quello che ha dimostrato fino ad adesso”.

Infine, il club manager ha commentato le difficoltà dovute al terreno di gioco: “Avendo tanti giocatori tecnici e di qualità, sicuramente il terreno ci ha penalizzato”.

