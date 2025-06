Barletta, le mani su Fernandes e Guadalupi in attesa di Pizzulli

BARLETTA – Gabriel Fernandes e Luca Guadalupi, in attesa di annunciare anche Massimo Pizzulli in panchina. Il Barletta conclude così la sua prima settimana di giugno, che ha visto anticipare in maniera brusca le tempistiche del calciomercato estivo nel prossimo girone H di Serie D.

Il Casarano ha annunciato ufficialmente la partenza del portiere brasiliano, protagonista delle ultime due squadre vincitrici nel raggruppamento. Dopo i successi in Salento e tra i pali dell’Altamura, Fernandes sarà il portiere titolare del Barletta nel campionato 25/26, nonché l’elemento che occuperà lo slot classe 2005 nel parco under della squadra. La dirigenza biancorossa dovrà individuare anche un 2006 e un 2007 per lo scacchiere iniziale, ma nel frattempo si punta a chiudere i big. Guadalupi è in uscita dalla Sambenedettese dopo la promozione in Serie C ed è prossimo a mettere piede sul prato del Puttilli, poi Alessandro Ligi per la difesa. Il centrale del Cerignola potrebbe scendere di categoria per sposare la causa barlettana a pochi chilometri di distanza: interlocuzioni ancora in corso.

L’attenzione dei tifosi, però, resta sull’attacco e sulle trattative che potrebbero portare a Barletta Nicola Loiodice e Mateus Da Silva. L’esterno barese, reduce dalla C conquistata col Casarano e attualmente in Sardegna per il post-season, potrebbe avviare una quarta esperienza in biancorosso, ma il duello tra il direttore sportivo barlettano Savino Daleno e quello del Fasano Antonio Montanaro è destinato a durare ancora per un po’. Senza dimenticare il nodo Kings League, con Loiodice che andrà anche a Parigi per il mondiale della competizione organizzata dall’ex Barcellona Gerard Piqué. Stesso testa a testa con il Fasano per l’attaccante brasiliano, reduce dall’esperienza con la maglia della Fidelis Andria. Tra sorpassi e controsorpassi nella corsa al centravanti, che avrebbe comunque deciso di rimanere tra i dilettanti, le tempistiche potrebbero non essere brevi. Ad inizio settimana attesi i primi passi concreti, a partire da Pizzulli: ancora alcuni dettagli da limare con il tecnico bitontino, ma l’annuncio è previsto entro pochi giorni.

