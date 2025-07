Barletta, le ambizioni di Romano, Daleno e Pizzulli

BARLETTA – Il messaggio è chiaro, non soltanto all’indirizzo dei calciatori già arrivati ma anche di quelli che sono in trattativa con il club. Il Barletta ha presentato Massimo Pizzulli come nuovo allenatore biancorosso ed è stata l’occasione per fare il punto sulle aspettative stagionali. Un budget già importante, ma una stagione che sarà lunga e difficile.

Il Barletta inizierà la preparazione con il raduno di sabato 26 luglio, poi il trasferimento a Moliterno dal 2 al 12 agosto. Qui tre amichevoli già confermate: il 6 contro una selezione locale, il 9 contro il Paternicum e il 12 contro il Baronissi. Nel frattempo si lavora in ottica mercato: in stand-by la situazione legata a Rajkovic, attesa per Fantacci e per un centrale da affiancare a Manetta, che può essere Cadili, mentre è in dirittura d’arrivo il resto del parco under. Pizzulli si dice soddisfatto.

