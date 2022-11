Condividi su...

BARLETTA – Ancora tre punti per il Barletta, che batte 3-2 il Lavello e approfitta del pareggio della Cavese per operare l’aggancio in vetta ai campani. Francesco Farina soddisfatto dei suoi in conferenza stampa: «Grande sacrificio di tutta la squadra in una partita tosta, sapevamo che avremmo incontrato un avversario di spessore ma siamo riusciti ad imporci con altissima intensità».

Biancorossi in vetta, ma il tecnico casertano non fa programmi a lungo termine: «Mancano 16 punti alla salvezza, continuiamo a guardare verso l’obiettivo minimo per raggiungerlo al più presto. Non serve fare troppi progetti, siamo una squadra che sa sacrificarsi e stiamo raccogliendo i nostri frutti. Adesso due trasferte consecutive, ma dobbiamo concentrarci sulla partita di Altamura senza fare cicli».

Domenica prossima mancherà mancherà Vicedomini per squalifica. Farina non fa drammi né guarda al mercato di dicembre: «Abbiamo fatto qualche esperimento anche oggi, Mininno è entrato bene e ci sono diverse soluzioni da adottare per domenica. Dal mercato dobbiamo pescare gente che possa competere con i nostri uomini».