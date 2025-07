Barletta, Lattanzio resta in biancorosso

Per la seconda stagione consecutiva, Riccardo Lattanzio vestirà la maglia del Barletta. Con un comunicato ufficiale, infatti, il club biancorosso ha annunciato la permanenza dell’esperto attaccante andriese. Con più di 100 reti in Serie D, Lattanzio rappresenta una garanzia per la quarta serie del campionato italiano. Nella scorsa stagione, l’ex Team Altamura si è rivelato uno degli artefici della straordinaria cavalcata del Barletta nel campionato di Eccellenza, coronando il ritorno in Serie D dei biancorossi.