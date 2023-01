BARLETTA – Tre settimane fa erano sette i punti di distacco dalla vetta. Dopo il primo match del 2023 sono solo due, con lo scontro diretto in casa contro la Cavese in programma il 22 gennaio. Il Barletta è ripartito con il piede giusto nel girone H di Serie D, con il 2-0 al Gladiator che ha messo ulteriore pressione alla capolista. Farina si gode il momento dei biancorossi.

Lattanzio e Di Piazza in gol, il primo tornato ad alti livelli da ormai un mese, il secondo sempre più in forma dopo il trasferimento dal Brindisi. L’attacco del Barletta prende piede in tempo per i momenti più importanti della stagione.

Testa già al Molfetta, con la trasferta del Poli in programma domenica. È già febbre biglietti nella città della Disfida: settore ospiti sold-out in due ore lunedì pomeriggio, tribuna in esaurimento con gli ultimi 200 tagliandi ancora in vendita. Saranno 1100 i tifosi che spingeranno il Barletta nella prima trasferta del nuovo anno (foto Massimo Corcella).

