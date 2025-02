Barletta, la vittoria in Coppa e una settimana cruciale in campionato

BARLETTA – Primi tre punti nel triangolare di Coppa Italia Dilettanti e sguardo alla sfida del 26 febbraio in casa del San Cataldo. Il Barletta batte 2-0 il Santa Maria Cilento e il Puttilli fa festa con i gol di Strambelli e Bernaola. Successo già fondamentale per l’avvicinamento ai quarti.

Qualche mugugno in tribuna durante la fase di gestione sull’1-0. Le due risposte di De Candia e Strambelli.

Il successo sul Santa Maria Cilento definisce anche il calendario in campionato. Se l’Acquaviva non dovesse vincere le prossime due e il Barletta dovesse centrare la vittoria in casa del Foggia Incedit, il primo match point per la matematica promozione in Serie D arriverebbe giovedì 20 febbraio al Puttilli contro il Bisceglie.

