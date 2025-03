Barletta, la finale di Coppa sarà il 10 maggio a Teramo

BARLETTA – Si chiude 48 ore dopo il trionfo di Giulianova il toto-finale della Coppa Italia Dilettanti: il Barletta affronterà il Rovato Vertovese sabato 10 maggio al Gaetano Bonolis di Teramo, nella sfida in gara secca in programma alle 15:30.

L’annuncio ufficiale è arrivato venerdì pomeriggio prima delle 15, con la comunicazione del club biancorosso a confermare le indiscrezioni già in circolazione fin dalle ore successive ai rigori di Giulianova. Scartata come tre anni fa la primissima scelta di Firenze, out anche l’opzione Rieti-bis. La squadra di De Candia tornerà in Abruzzo per l’assalto al trofeo nazionale, ma lo farà tra un mese e mezzo per garantire il termine degli altri campionati di Eccellenza. Il Rovato Vertovese, in lotta per il primato nel suo girone di Eccellenza lombarda, ha eliminato in semifinale il Sansepolcro: aretini ko 4-3 ai rigori.

Un ultimo avversario tra il Barletta e il suo secondo triplete dopo quello del 2022. Caccia al bis anche per De Candia, che ha già compiuto l’impresa nel 2019 con il Casarano.

