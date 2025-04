Barletta ko 1-4, il Gallipoli sbanca il Puttilli

BARLETTA – Ancora una sconfitta nel finale di campionato per il Barletta, che si congeda da un Puttilli a porte chiuse con un ko per 4-1. Il Gallipoli si impone sui biancorossi e vendica la sconfitta dell’andata con lo stesso risultato.

Turnover ampio e ovvio per De Candia dopo il trionfo di Giulianova e soprattutto a campionato vinto, Strambelli e Lattanzio a guidare lo scacchiere biancorosso. Sportillo vuole blindare la salvezza con l’ex Scialpi ad orchestrare la manovra salentina.

Inizio del match con il Barletta in area giallorossa, al 5′ un’azione d’angolo porta Parisi all’acrobazia ma la sfera termina alta. Al 10′ Leone serve Lattanzio ai 25 metri, mancino che si perde sul fondo. Al 19′ ci riprova l’attaccante andriese, triangolazione in area di rigore che si chiude con la parata di Menendez. Al 24′ gol fantasma non convalidato ai biancorossi: Turitto in mezzo per Lattanzio, l’estremo difensore ospite si oppone sullo stacco di testa e per la terna arbitrale la palla non varca la linea di porta. Alla prima occasione, però, passa il Gallipoli: al 36′ palla in mezzo dalla destra per Della Rocca, che scarica verso la porta per il vantaggio salentino. La sfera tocca la parte bassa della traversa e varca la linea. Risposta del Barletta affidata a Strambelli al 39′, ma il suo sinistro dalla distanza è troppo alto. Al 45′ Pinto stende Avantaggiato in area di rigore, penalty per il Gallipoli: dagli undici metri si presenta Scialpi, Massari intuisce ma non basta. Si va al riposo sullo 0-2 per la squadra di Sportillo.

Ripresa al via e il Barletta accorcia le distanze dopo cinque minuti. Cross di Turitto, Menendez respinge il colpo di testa di Lattanzio, che poi risolve il batti e ribatti in mischia con la zampata da terra. Biancorossi che mantengono alto il baricentro, Dicuonzo ha la chance del pareggio al 10′ ma il destro non gira a sufficienza. Due minuti dopo, però, arriva il tris del Gallipoli: pallone rimesso in mezzo sugli sviluppi di un corner, Benvenga la mette giù e calcia sui piedi di Casella che non può evitare l’autorete. Al 31′ arriva anche il poker giallorosso: Massari respinge con i pugni un cross dalla sinistra, il neo-entrato Schirosi calcia al volo da fuori area e sigla l’1-4. L’ultima opportunità arriva al 44′ per Strambelli, che calcia al volo su corner di Bernaola: palla fuori.

Finisce senza ulteriori emozioni la sfida del Puttilli, al Barletta resta solo la trasferta di Ginosa in programma domenica, poi la finale del 10 maggio. Il Gallipoli chiuderà la stagione in casa contro il Bisceglie.

TABELLINO

BARLETTA (3-4-3): Massari; Casella, Pinto, Parisi (86′ Dibenedetto); Turitto, Bayo, Leone (59′ Bernaola), Rotondo (59′ Lobosco); Strambelli, Lattanzio (59′ Scaringella), Dicuonzo. A disposizione: Staropoli, De Gol, Capuano, Mariani, De Pinto. All. De Candia.

GALLIPOLI (3-5-2): Menendez; Benvenga, Galan, Iborra (90′ Cardinale); Sansò (90′ Bentivoglio), Tarantino, Scialpi, Della Rocca (66′ S. Schirosi), Avantaggiato (77′ Bellino); Prinari (17′ Galloni), Ramirez. A disposizione: Centonze, Abbate, Olivetti, A. Schirosi. All. Sportillo.

Arbitro: Marco Dario Saponaro della sezione di Foggia

Assistente 1: Michele Bonavita della sezione di Foggia

Assistente 2: Alberto Loconte della sezione di Bari

Marcatori: 36′ Della Rocca (G), 45′ Scialpi rig. (G), 50′ Lattanzio (B) 57′ Casella aut. (G), 76′ S. Schirosi (G).

Ammoniti: Parisi (B).

Angoli: 4-1.

Recupero: 2′ pt, 4′ st.

