Barletta, iniziati i lavori per il teatro all’aperto nell’area ex Lidl

BARLETTA – Iniziati lungo l’area di via Ferdinando Cafiero, a Barletta, i lavori per la realizzazione di un teatro all’aperto adiacente al fossato del Castello Svevo. Le operazioni avviate dall’amministrazione comunale lo scorso 16 luglio permetteranno di recuperare il sito in cui, negli scorsi anni, scoppiò la polemica per la potenziale costruzione di un supermercato Lidl, esito definitivamente scongiurato soltanto pochi mesi fa con una perequazione dei suoli ed un trasferimento del progetto legato alla nota catena tedesca in un’area della zona 167, alla periferia ovest della città.

Con l’avvio delle attività, dunque, prende concretamente il via il progetto del teatro all’aperto: costo complessivo di due milioni e duecentomila euro, somma finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lavori da completare entro 365 giorni naturali consecutivi.

La ditta andriese Costruzioni Generali Di Santo si occuperà della realizzazione dell’opera, che prevede innanzitutto l’eliminazione di murature e recinzioni su via Cafiero, rendendo l’area interamente aperta al pubblico. Successivamente, si procederà alla creazione di un’area verde nei pressi di Mura San Cataldo, con annesso allestimento di sedute in muratura, aiuole con tappeto erboso, essenze arboree e illuminazione pubblica. Il teatro all’aperto, che sarà il fulcro del sito, potrà disporre di un palcoscenico, strutture fisse, platea, gradinata e servizi per gli spettatori.

L’articolato iter burocratico e amministrativo include anche l’occupazione d’urgenza dell’adiacente palazzina ex Eni, struttura in cui sorgeranno alcuni dei servizi previsti dal progetto del teatro all’aperto. Comune di Barletta e Soprintendenza dei Beni Archeologici restano in contatto per seguire la procedura necessaria.

