Barletta, incuria nell’area giochi per bambini

Giostrine pericolanti e sporche. L’area giochi nei giardini del Castello di Barletta non è a portata di bambini. Nonostante l’incuria in cui verte la zona, i genitori, pur di far divertire i loro piccoli all’area aperta, li seguono passo dopo passo per evitare che salgano su strutture rotte.

