BARLETTA – Un nuovo focolaio ha ripreso a bruciare nell’area dell’ex mattatoio comunale, destinato a ospitare il comando provinciale dei vigili del fuoco, a ridosso della strada statale 170, che collega Barletta ad Andria, in contrada Crocifisso, Lì, domenica scorsa, 21 agosto, sono andati in fiamme cumuli di rifiuti sversati abusivamente in un’area di 2.500 metri quadrati. Sul luogo, posto sotto sequestro per le indagini, sono tornati i vigili del fuoco che stanno sedando l’incendio dal quale, proprio come qualche giorno fa, si è sviluppata una colonna di fumo nero. Intanto, dall’altra parte della città, in località Pantaniello, fra il mare e la campagna, si è sviluppato un altro incendio che sta disperdendo in aria residui neri di combustione, arrivati fino alla litoranea di Ponente.