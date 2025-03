Barletta in finale? Esulta anche il Rovato Vertovese: lombardi in D

Il Barletta esulta per la finale raggiunta in Coppa Italia Dilettanti, ma non è l’unica squadra a sorridere questa sera. La finalista del match di Firenze in programma il 5 aprile prossimo, il Rovato Vertovese, a seguito della sconfitta del Giulianova, accede automaticamente al prossimo campionato di Serie D. Anche perché i pugliesi – dal canto loro – hanno già vinto il proprio campionato da poco più di un mese. L’ultimo atto insomma metterà in palio un trofeo stagionale di un certo rilievo ed a contenderselo saranno due squadre che però avranno poco altro da perdere: l’anno prossimo per entrambe sarà quarta serie nazionale.

