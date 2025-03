Barletta in finale di Coppa Italia Dilettanti: Giulianova ko ai rigori

In rincorsa, ma in finale di Coppa Italia Dilettanti. Dopo una partita vibrante, il Barletta supera il Giulianova ai calci di rigore. Sotto 2-0 al 20’, gli uomini di De Candia trovano la via della redenzione grazie alla doppietta firmata da Nicola Strambelli. Dagli undici metri, successivamente, decisivo Staropoli, che tiene i suoi a galla e para il rigore decisivo su Barlafante.

Le squadre sentono la pressione e i primi minuti scivolano via senza occasioni. Al 14’, però, il Giulianova passa in vantaggio: destro potente di Donatangelo che, complice l’aiuto del palo, sbatte contro la schiena di Staropoli e si spegne in rete per l’1-0. Passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio: dormita generale della difesa biancorossa, con Carbonelli che si invola verso la porta e lascia partire un destro chirurgico per il 2-0. Il Barletta punta la sveglia al 22’: corner di Strambelli, testa di Giambuzzi e gran risposta di Boccanera che evita il peggio. Gli ospiti collezionano occasioni. Al 34’ ancora Strambelli a provarci col mancino senza fortuna, mentre sei minuti più tardi è Lavopa a pescare Turitto in area: colpo di testa troppo debole, tutto facile per l’estremo difensore avversario. Agli sgoccioli della prima frazione, il Barletta riapre i giochi: Boccanera prima perde palla in uscita e successivamente travolge Lopez. Per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli undici metri Strambelli pesca l’angolino vincente per il 2-1 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa, ancora il Giulianova a scattare meglio dai blocchi. Al 53’, De Gol buca l’intervento con De Filippo che prova a sorprendere Staropoli dalla distanza senza pungere. Il Barletta non molla la presa e al 66’ l’incornata di Lattanzio sbatte contro il braccio largo di Mbaye: altro calcio di rigore per i biancorossi. Dal dischetto Strambelli si conferma glaciale per il 2-2 con Boccanera che resta immobile. L’inerzia è cambiata e gli ospiti alzano i giri del motore. Prima è il destro di Giambuzzi a spegnersi sul fondo a centimetri dal bersaglio più grande, poi è Strambelli a colpire il palo su calcio di punizione, con De Gol che non trova la porta. Succede poco o nulla fino al termine dei tempi regolamentari: verdetto rimandato ai calci di rigore.

Bernaola e Donatangelo subito a segno. Lattanzio, invece, si lascia ipnotizzare da Boccanera che si supera anche su Giambuzzi. Giglio trasforma col brivido, mentre Scognamiglio firma la rete dell’apparente sicurezza. De Gol trasforma e Staropoli prolunga la serie grazie alla parata su De Filippo, con Strambelli che trasforma il terzo rigore di serata. Al secondo match point, Finizio sbaglia: si va ad oltranza. Scaringella supera Boccanera, con Staropoli che para su Barlafante e consegna la finale della Coppa Italia Dilettanti al Barletta. Nell’ultimo atto della competizione i biancorossi dovranno fare i conti con il Rovato Vertovese.

