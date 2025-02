Barletta, impianti sportivi: l’esito del tavolo tecnico

C’è fermento nel mondo dell’associazionismo sportivo barlettano. Ad animare il dibattito pubblico in città c’è la questione dell’aumento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali. Nelle scorse ore l’amministrazione ha incontrato i rappresentanti del mondo dello sport per fare il punto della situazione.

Non è mancata la polemica politica sulla vicenda, con Forza Italia e il Partito Democratico che hanno attaccato duramente l’assessore allo sport della città della Disfida.

