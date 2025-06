Barletta, il ritorno della Madonna dello Sterpeto presso il santuario di via Trani

BARLETTA – Si conclude con le emozioni del ritorno presso il santuario di via Trani il mese mariano di Barletta. L’icona della Madonna dello Sterpeto ha lasciato la Basilica di Santa Maria Maggiore dopo la tradizionale permanenza dal primo maggio al 2 giugno, con migliaia di fedeli transitati in Cattedrale nelle ultime quattro settimane. La consueta folla si è radunata per gli ultimi momenti con la Vergine prima del ritorno nella sua collocazione abituale alle porte della città. Grande successo su Teleregione per la trasmissione in diretta delle due messe mattutine, alle 6 e alle 7, per tutto il mese mariano. Un appuntamento fisso da oltre trent’anni confermato anche nel 2025.

La tradizionale devozione dei barlettani ha caratterizzato le ultime celebrazioni liturgiche in Cattedrale. Il messaggio conclusivo riempie il cuore dei fedeli che hanno riaccompagnato l’icona presso il Santuario di via Trani.

