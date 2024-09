Barletta, il ricordo dell’eccidio del 12 settembre 1943

BARLETTA – Barletta ricorda l’eccidio del 12 settembre 1943. Cerimonia in piazza Caduti per commemorare i 10 vigili urbani e i due netturbini trucidati per una rappresaglia nazista di 81 anni fa. Il ricordo commosso di istituzioni e familiari.

