Barletta, il pres. Romano: “Siamo già al lavoro per la prossima stagione”

Il Barletta approda ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza battendo per due reti a zero il San Cataldo. Un risultato commentato così da Marco Arturo Romano, presidente dei biancorossi, ai microfoni di Antenna Sud: “Nel primo tempo, la squadra ha dimostrato sicurezza e fermezza. È stata una prestazione ottima, nella ripresa abbiamo controllato. Il primo tempo nel settore ospiti? A Barletta abbiamo un pubblico speciale. È una piazza assetata di calcio, dove si può fare bene. Sono contento di essere qui e la sfida del prossimo anno sarà ancora più importante. Abbiamo già contattato giocatori, anche di categoria superiore. Vogliamo costruire una buona squadra, il prossimo anno sarà un buon Barletta. Matheus Da Silva? È un giocatore interessante. Prenderemo un attaccante, un esterno, un paio di centrocampisti, un portiere e un difensore centrale. Da Silva è un attaccante forte ma stiamo osservando anche altri giocatori. Il triplete? Due obiettivi sono stati raggiunti, tra cui quello più importante del campionato. Questo torneo è difficile, basta sbagliare una partita per non vincere la Coppa. Vedremo ciò che faranno i ragazzi ma sono soddisfatto”.

