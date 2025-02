Barletta, il pres Romano: “Emozionato per il traguardo raggiunto”

Il presidente del Barletta, Romano, ha commentato così la promozione in Serie D raggiunta ieri dai biancorossi:

“Sono felicissimo e ancora emozionato per il traguardo raggiunto ieri. Un verdetto giunto così, all’improvviso, prima di scendere in campo, rende tutto ancora più speciale. Lo avevo promesso appena giunto a Barletta: con il supporto fondamentale di tifosi, giocatori, staff tecnico e dirigenti, avremmo riportato questa squadra quanto prima in serie D. Lo abbiamo fatto con ben sei turni di anticipo. Questo ci consente di proseguire nella programmazione con largo anticipo, in vista di traguardi sempre più ambiziosi. Vedere ieri sera Barletta in festa mi ha riempito di orgoglio: tutta la piazza ha compreso quanti sacrifici e passione ci stiamo mettendo per riportare saldamente il Barletta dove merita. Ora, però, è già tempo di mettere da parte i festeggiamenti: c’è una partita di Coppa fondamentale per proseguire nel cammino a livello nazionale. In occasione del prossimo match casalingo con la Nuova Spinazzola, avremo modo di riabbracciarci nel nostro Puttilli. Forza biancorò!”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author