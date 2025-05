Barletta, il nuovo corso tra organigramma e ambizioni

BARLETTA – Suddivisione 70-30 a partire dalla ratifica, passaggio alle percentuali 51-49 entro il 28 febbraio 2026. Il nuovo Barletta a quattro teste nasce dall’accordo tra Romano, che manterrà la maggioranza fino alla fine della prossima stagione, e il trio composto da Dibenedetto, Bellino e Peres, che vedrà crescere il proprio pacchetto nella SSD anche nei prossimi mesi. Testa subito all’organigramma, che si svilupperà a partire dagli ingressi di Savino Daleno e Beppe Iannone.

Per raggiungere un ritorno in C, categoria che a maggio 2026 sarà assente da undici anni, il Barletta deve scendere sul campo di battaglia del calciomercato. A partire da Nicola Ragno, che resta il nome principale per la panchina della prossima stagione, passando per una rosa competitiva nonostante il ruolo di neopromossa. Davanti ai biancorossi, una settimana già importante.

