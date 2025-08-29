29 Agosto 2025

Barletta, il mercato resta dov’è: la delibera del Consiglio

Maria Fiorella 29 Agosto 2025
Approvato all’unanimità l’emendamento e la delibera sulla questione del mercato settimanale a Barletta. La decisione conferma la permanenza degli operatori in via Rossini e avvia un percorso con comitati, associazioni di categoria e uffici comunali per individuare una sede definitiva conforme ai requisiti di legge.

