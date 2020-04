Barletta | Il consigliere dell’audio “hot” non ci sta, a rischio la sua privacy

Condividi

Un esponente della giunta di Barletta è ormai sotto l'occhio del ciclone poichè si è lasciato andare ad un attimo di intimità durante il consiglio comunale in video conferenza. Complice l’ora tarda, la clausura forzata da coronavirus, la stanchezza per la maratona consiliare, attorno alle 2 della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, dai domicilii di alcuni rappresentanti istituzionali in collegamento prima si sono sentiti urlare bruschi inviti a non addormentarsi, poi un più sussurrato, ma non meno sorprendente invito a portata delle orecchie di tutti a dare più comodo corso a un approccio nell’intimità di coppia. Queste le frasi ascoltate in diretta: «Metti la gamba sopra di me...». E ancora: «Meh, metti la gamba su di me, che ti piace...». Chi ha pronunciato quelle parole smorza le pruriginose interpretazioni e fa sapere che di posizioni da tenere si trattava, ma semplicemente per stare più comodi seduti sul divano.

Per i componenti della segreteria cittadina del Partito democratico e' stato un comportamento indegno e inaccettabile».

IL video intanto è diventato virale sui social e il "romantico" non ci sta e minaccia di adire le vie legali nel caso in cui la sua identità venga diffusa, non ha nulla da dichiarare se non che si sente bersaglio di una gogna mediatica senza senso solo per aver chiesto alla sua donna, chiamandola amore, di mettere le gambe sulle sue. Non è escluso che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti