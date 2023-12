Barletta, i tifosi scendono in piazza

I tifosi del Barletta scendono in piazza per mostrare il loro disappunto contro l’attuale gestione. Con un lungo comunicato la curva Nord ha contestato il comportamento dell’attuale proprietà e il modo in cui è stata condotta la trattativa con l’imprenditore Dibenedetto. La tifoseria ha dato appuntamento a venerdì 15 alle ore 19 in piazza Roma con bandiere e sciarpe al collo.

