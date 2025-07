Barletta, grande ritorno in difesa: arriva Telera

Altro colpo importante in entrata per il Barletta neopromosso in Serie D. Ritorna infatti a vestire la maglia biancorossa l’esperto difensore classe 1992 Giuseppe Telera, già protagonista del ‘triplete’ della stagione 2021/22. L’annuncio arriva direttamente dal club del presidente Romano.

