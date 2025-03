Barletta-Giulianova, andata e ritorno verso l’orario serale

BARLETTA – Barletta e Giulianova potrebbero affrontarsi nel doppio confronto serale per la semifinale di Coppa Italia Dilettanti. Biancorossi e abruzzesi si affronteranno per un posto nella finalissima di Firenze in programma sabato 5 aprile: le società sono al lavoro per predisporre le variazioni di orario per la doppia sfida, con l’andata in programma mercoledì 19 marzo al Puttilli e il ritorno una settimana più tardi al Fadini.

La LND ha pubblicato la tabella di marcia standard che prevede il fischio d’inizio alle 15 per entrambi i match. Stando alle ultime consultazioni con la Questura della BAT, sarebbe sempre più vicino l’accordo per disputare le semifinali nella fascia serale, partendo dal primo match di Barletta. Lo stesso, poi, verrà messo in atto a Giulianova il 26 marzo. La decisione definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

