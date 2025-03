Barletta-Giulianova 1-1, De Candia: “Poco da rimproverare, daremo il massimo”

BARLETTA – Beffa nel finale per il Barletta, che subisce l’1-1 del Giulianova al 93′ e rimanda ogni discorso qualificazione al ritorno in Abruzzo. De Candia commenta così l’andata della semifinale di Coppa Italia Dilettanti.

“Abbiamo fatto una buona partita – dice il tecnico biancorosso – volevamo evitare di concedere loro il palleggio e abbiamo avuto il pallino del gioco per un’ora. Purtroppo è arrivata la Beffa nel finale, c’è rammarico per come è arrivato il gol ma ho ben poco da rimproverare alla mia squadra”.

Qualificazione aperta, il pass per la finale si assegnerà al Fadini: “Sapevamo che non si sarebbe deciso nulla stasera – conclude De Candia – recuperiamo Giambuzzi e De Gol e valuteremo le condizioni di Montrone. Vogliamo dare il massimo per conquistare la finale”.

